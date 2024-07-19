Будут ли дожди и грозы на выходных

На этой неделе часть областей Украины накрыла непогода. В частности, она была во Львове и Киеве.

Будут ли осадки на этих выходных, какой погоды ждать 20 и 21 июля, передает 24 Канал.

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Прогноз погоды на выходные

Накануне синоптик Игорь Кибальчич писал, что в субботу, 20 июля, в Украине преимущественно без осадков. Лишь днем в западной части местами пройдут дожди с грозами. Ветер будет северный/северо-восточный, 5 – 10 метров на секунду. Температура ночью +16 – +21, днем +29 – +34 градуса, а на Юге еще до +37.

В воскресенье, 21 июля, на Западе сохранится неустойчивая погода с локальными дождями. Тем временем на остальной территории Украины без осадков. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду. Ночью +18 – +23, днем +33 – +38 градусов.

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Кстати, по предварительному прогнозу Игоря Кибальчича, в целом на этой неделе количество осадков в Украине ожидается незначительным. Они будут выпадать крайне неравномерно по территории нашего государства. А в лесных экосистемах сохранится очень высокий уровень пожарной опасности.