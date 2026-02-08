Укр Рус
8 февраля, 15:30
Температура воздуха резко упадет: какую погоду ожидать 9 февраля

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • В понедельник, 9 февраля, в Украине ожидается снижение температуры с морозами ночью 13 – 18 градусов и днем 7 – 12 градусов.
  • В западных, южных и восточных областях пройдет небольшой снег, на дорогах ожидается гололедица, что может осложнить движение транспорта.

В понедельник, 9 февраля, в Украину постепенно возвращаются сильные морозы. Первые дни новой недели снова будут отличаться низкими температурами воздуха, особенно ночью.

Холодный воздух с севера постепенно вытеснит теплые массы, и как следствие температура упадет на несколько градусов.

Какая погода будет в понедельник?

В Укргидрометцентре прогнозируют на понедельник, 9 февраля, облачную погоду с прояснениями.

В большинстве западных, южных и восточных областях пройдет небольшой снег, на остальной территории осадков не будет.

По Украине будет наблюдаться снижение температуры. Ночью средний показатель составит 13 – 18, а днем – 7 – 12 градусов мороза.

На Прикарпатье, юге и юго-востоке страны ночью обещают 9 – 14 градусов мороза, днем 3 – 8 градусов мороза. На Закарпатье ночью столбик термометра будет показывать около нуля, а днем будет колебаться от одного до 6 градусов тепла.

Обратите внимание! 9 февраля в Украине на дорогах – гололедица. Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Какая температура воздуха в областных центрах?

  • Киев -10...-8;

  • Ужгород +3...+5;

  • Львов -8...-6;

  • Ивано-Франковск -6...-4;

  • Тернополь -10...-8;

  • Черновцы -6...-4;

  • Хмельницкий -10...-8;

  • Луцк -9...-7;

  • Ровно -9...-7;

  • Житомир -10...-8;

  • Винница -10...-8;

  • Одесса -5...-3;

  • Николаев -6...-4;

  • Херсон -5...-3;

  • Симферополь -5...-3;

  • Кропивницкий -11...-9;

  • Черкассы -10...-8;

  • Чернигов -12...-10;

  • Сумы -12...-10;

  • Полтава -10...-8;

  • Днепр -10...-8;

  • Запорожье -7...-5;

  • Донецк -11...-9;

  • Луганск -13...-11;

  • Харьков -12...-10

Какая погода будет в Украине 9 февраля / Фото Укргидрометцентр

