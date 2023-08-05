Пригреет до +38 градусов: какая будет погода 6 августа, где снова будут идти дожди и град

5 августа 2023, 15:26
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Источник:

Укргидрометцентр

Погода в воскресенье, 6 августа, будет жаркой и сухой. Правда, не везде, ведь в части областей снова прогнозируют дожди и грозы.

В первое воскресенье августа также ожидается переменная облачность. Где будет лить, а где сильно пригреет, информирует 24 Канал.

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В каких областях будет жара, а где будут идти дожди

По прогнозу синоптиков, 6 августа будет преобладать сухая и жаркая погода.

Лишь в западных, местами Житомирской и Винницкой областях днем кратковременные дожди с грозами,
– отметили в Укргидрометцентре.

Ветер в основном юго-восточный 7 – 12 метров в секунду. Впрочем, днем кое-где будут порывы. Кроме того, на Западе ожидается град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью +19...+24. Днем +31...+36. В южной части, восточных и местами центральных областях до 38 градусов, в Закарпатье и Прикарпатье 23 – 28,
– спрогнозировали синоптики.

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Прогноз погоды на 6 августа / Скриншот из Укргидрометцентра

Температура в крупнейших городах

  • Киев +33...+35;
  • Ужгород +25...+27;
  • Львов +29...+31;
  • Ивано-Франковск +29...+31;
  • Тернополь +29...+31;
  • Черновцы +29...+31;
  • Хмельницкий +29...+31;
  • Луцк +29...+31;
  • Ровно +29...+31;
  • Житомир +33...+35;
  • Винница +33...+35;
  • Одесса +35...+37;
  • Николаев +35...+37;
  • Херсон +34...+36;
  • Симферополь +33...+35;
  • Кропивницкий +34...+36;
  • Черкассы +33...+35;
  • Чернигов +33...+35;
  • Суммы +33...+35;
  • Полтава +34...+36;
  • Днепр +35...+37;
  • Запорожье +36...+38;
  • Донецк +35...+37;
  • Луганск +34...+36;
  • Харьков +35...+37.
Автор: Юлія Лобурак