Пригреет до +38 градусов: какая будет погода 6 августа, где снова будут идти дожди и град

Погода в воскресенье, 6 августа, будет жаркой и сухой. Правда, не везде, ведь в части областей снова прогнозируют дожди и грозы.

В первое воскресенье августа также ожидается переменная облачность. Где будет лить, а где сильно пригреет, информирует 24 Канал.

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В каких областях будет жара, а где будут идти дожди

По прогнозу синоптиков, 6 августа будет преобладать сухая и жаркая погода.

Лишь в западных, местами Житомирской и Винницкой областях днем кратковременные дожди с грозами,

– отметили в Укргидрометцентре.

Ветер в основном юго-восточный 7 – 12 метров в секунду. Впрочем, днем кое-где будут порывы. Кроме того, на Западе ожидается град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью +19...+24. Днем +31...+36. В южной части, восточных и местами центральных областях до 38 градусов, в Закарпатье и Прикарпатье 23 – 28,

– спрогнозировали синоптики.

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Прогноз погоды на 6 августа / Скриншот из Укргидрометцентра

Температура в крупнейших городах