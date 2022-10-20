В Украине снова потеплеет и выйдет солнце: прогноз погоды на 21 октября

В Украине в пятницу, 21 октября, ожидается переменная облачность без осадков. Также в некоторых регионах Украины немного потеплеет.

Ночью в восточных и юго-восточных областях Украины ожидается дождь. Ночью и утром в западных и северных областях местами может быть туман.

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В восточных и Запорожской областях местами возможны порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 градусов тепла до 3 мороза. Днем температура в среднем составит 7-12 градусов тепла.

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что 21 октября в Украине немного потеплеет. В западных областях и на юге максимальная температура воздуха будет +10+14 градусов, на остальной территории будет +8+12 градусов.

В пятницу в большинстве областей осадков не будет, даже будет выглядывать солнце – антициклон,

– информирует Диденко.

В Киеве 21 октября не будет ни дождя, ни снега. По словам Натальи Диденко, день будет с переменным солнцем, а ветер ослабнет.

Прогноз погоды в городах Украины на 21 октября

Ужгород – -2+13

Львов – 0+13

Ивано-Франковск – 0+11

Тернополь – 0+11

Черновцы – 0+12

Хмельницкий – +0+11

Луцк – 0+11

Ровно – 0+10

Житомир – 0+10

Винница – 0+9

Одесса – +4+12

Николаев – +4+12

Херсон – +5+12

Симферополь – +6+17

Кропивницкий – +2+10

Черкассы – +2+10

Чернигов – 0+8

Сумы – +1+8

Полтава – +2+9

Днепр – +4+10

Запорожье – +4+10

Донецк – +4+9

Луганск – +4+9

Харьков – +4+8

Киев – +1+10



Погода в Украине на 21 октября / Карта Укргидрометцентра