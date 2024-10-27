Ударят ли в Украине сильные морозы зимой 2024 – 2025
В этом году погода в Украине удивляет аномальным теплом. Метеорологическое лето началось еще в середине мая и продолжалось практически до первой декады октября. Вскоре ударили сильные заморозки, впрочем, дальше температура воздуха снова выросла.
И возможна ли в этом году ранняя зима, какой погоды ждать, – в интервью 24 Каналу рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины.
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Погода на зиму 2024 – 2025 в Украине
Эксперт отметила, пока невозможно спрогнозировать, будет ли в этом году ранняя зима. В то же время подчеркнула, зима в Украине будет теплой.
Средняя за сезон температура воздуха может быть на 2 градуса выше нормы,
– рассказала Вера Балабух.
Также отметила, что в последние годы у нас отмечается тенденция к существенному повышению температуры воздуха зимой.
За последние 30 лет она стала теплее в Украине почти на 1,5 градуса по сравнению с 70 – 80 годами прошлого века. Поэтому очень вероятно, что эти тенденции сохранятся и в этом году,
– сказала метеоролог.
Вера Балабух также отметила, что сезонные прогнозы – это климатические прогнозы. Эксперты могут сказать лишь насколько ожидаемая средняя температура воздуха за сезон может отличаться от климатической нормы. Какой именно будет температура воздуха и когда, – можно только за 5 суток.
Несмотря на то, что температура воздуха зимой ожидается выше нормы, резкие снижения и вторжение арктического холода также возможны,
– отметила метеоролог.
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Погода на ноябрь 2024 в Украине
- Кстати, Вера Балабух также рассказала, что по данным расчетов мировых прогностических центров, средняя за ноябрь температура воздуха в Украине может быть на 1 – 2 градуса выше климатической нормы.
- В то же время метеоролог отметила, когда будет потепление или похолодание, сказать с такой заблаговременностью нельзя. Мол, достоверно узнать, каких значений может достигать температура, можно только за 5 суток.