Аномально теплая зима: как изменилась погода в Украине за последние несколько десятилетий

В течение последних десятилетий в Украине наблюдается тенденция к повышению температуры. Зима стала теплее почти на 1,5 градуса, а ее продолжительность уменьшилась в среднем на месяц.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС.

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Погода на зиму в Украине

Метеоролог отметила, что такая аномально теплая погода зимой – не случайность. Это закономерность тех процессов, которые происходят на нашей планете.

Эксперт добавила, что тенденция к повышению температуры и уменьшению продолжительности зимы в Украине наблюдается в течение последних десятилетий.

За последние 30 лет зима стала теплее почти на 1,5 градуса, а ее продолжительность уменьшилась в среднем на месяц,

– отметила Вера Балабух.

Кстати, в течение последних лет эти изменения усилились. По словам эксперта, основная причина – повышение концентрации парниковых газов, которые сейчас являются крупнейшими за последние 800 000 лет.

Впрочем, причиной такой аномально высокой температуры воздуха в течение этой зимы и предыдущих является не только парниковый эффект, но и природные факторы, которые на него наложились. Речь идет о повышенной солнечной активности, аномально высокой температуре океанов, особенности атмосферной циркуляции.

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Кстати, Вера Балабух заметила, еще рано говорить, какой именно будет следующая зима. Однако довольно-таки высокая вероятность, что также теплой.

Эксперт также рассказала, что повышение температуры приводит к тому, что в течение зимы на значительной территории нашего государства преобладает плюсовая температура. При таких условиях осадки выпадают преимущественно в виде дождя. Снег если и выпадает, то быстро тает, а устойчивый снежный покров не образуется.

"И хотя наблюдается тенденция к дальнейшему повышению температуры, говорить, что снежные зимы исчезнут, еще рано. Малоснежные будут преобладать. Однако сильные снегопады и даже сильные морозы также возможны", – подчеркнула Вера Балабух.

Интересно! Отсутствие снежного покрова повлияет на уровень подземных вод и в целом на запасы воды, которые станут значительно меньше. Летом это может привести к гидрологической засухе, дефициту воды.