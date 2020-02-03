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      Погода как в апреле: температура в феврале уже успела побить 2 рекорда

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      Февральская погода уже побила 2 рекорда / promin.cv.ua

      В столице 2 февраля температура воздуха побила два рекорда. После обеда столбики термометров поднялись до + 10,7°. А это больше, чем было в 2002 году. Среднесуточная температура превысила рекордный уровень.

      О результатах теплой зимы в Украине сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

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      По информации метеорологов, после полудня столбик термометра в Киеве показал + 10,7°. А это на 1,4° выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 2002 году.

      Также возросло значение среднесуточной температуры. 2 февраля она составляла + 7,9°. Это второй рекорд – на 1,6° теплее, чем было 18 лет назад.

      По климатической норме такое значение соответствует температуре конца первой декады апреля,
      – говорится в сообщении.

      Обратите внимание! В Черниговской области в январе зацвели подснежники. Солнце и теплая погода спровоцировали редкое для зимы явление.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Погода Новости Украины Непогода в Украине
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