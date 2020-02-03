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      Погода як у квітні: температура у лютому вже встигла побити 2 рекорди

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      Лютнева погода вже побила 2 рекорди / promin.cv.ua

      У столиці 2 лютого температура повітря побила два рекорди. Після обіду стовпчики термометрів піднялися до + 10,7°. А це більше, ніж було у 2002 році. Середньодобова температура також перевищила рекордний рівень.

      Про результати теплої зими в Україні повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

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      За інформацією метеорологів, після полудня стовпчик термометра у Києві сягнув + 10,7°. А це на 1,4° вище від попереднього максимального значення температури для цього дня, зафіксованого у 2002 році.

      Також зросло значення середньодобової температури. 2 лютого вона становила + 7,9°. Це другий рекорд – на 1,6° тепліше, ніж було 18 років тому.

      За кліматичною нормою таке значення відповідає температурі кінця першої декади квітня,
      – йдеться в повідомленні.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Негода в Україні Погода Новини України
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