Погодные условия сейчас сдерживают контрнаступление ВСУ на Юге, но вскоре все изменится, – Хлань

Накануне появилась информация о том, что оккупанты бегут с правого берега Херсонской области. Так, они вывозят живую силу и технику.

Конечно, оккупанты не ушли в полном объеме. Остаются подкрепления в виде новомобилизованных. Об этом 24 каналу сказал депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ТРО Сергей Хлань.

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В скором времени ситуация изменится

Как отметил Хлань, погодные условия сдерживают контрнаступательные действия ВСУ. Продолжительные дожди внесли свои коррективы, но погода будет на нашей стороне.

"Днепр будет штормить, и оккупантам будет труднее переправлять оружие и технику на правый берег – ближе к линии фронта. Поэтому погода будет помогать нам освобождать нашу родную землю", – подчеркнул депутат Херсонского облсовета.

Пока оккупанты окапываются и строят фортификационные сооружения не в пригородах Херсона, а на левом берегу Днепра. Совершенно по всему левобережью они льют бетон, укрепляют свои окопы, блиндажи, усиливают присутствие техники.

Это означает, что рано или поздно оккупанты покинут Херсон. Мы понимаем, что они не могут там удержаться ни физически, ни логистически. Поэтому деоккупация Херсона точно состоится, и я считаю, что она состоится вскоре,

– подытожил Сергей Хлань.

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Говорить о бегстве россиян из Херсона еще рано

По мнению эксперта Defense Express Ивана Киричевского, "эвакуация" памятников Ушакову и Суворову не означает, что оккупанты готовятся к бегству из Херсона. У россиян, замечает он, искажено как чувство символизма, так и чувство рационального. "Поэтому "сигнал" их готовности к отступлению из Херсона необходимо будет искать только тогда, когда оккупанты займутся чем-то более "фундаментальным", – отмечает Киричевский.

Президент Украины Владимир Зеленский также уверяет, что оккупанты не готовы покидать Херсон. Более того, их "подготовка" к выходу является информационной операцией. В то же время, добавил он, захватчики знают, что не смогут выйти из окружения в Херсоне, если наши воины добьются успеха.