Убегал на мотоцикле от патрульных, а потом бросился на них: погоня в Одессе попала на видео

В Одессе произошла погоня на мотоциклах с участием мужчины, его пассажира и патрульных. Бодикамера одного из сотрудников полиции сняла преследование и момент задержания.

В Одессе патрульные увидели, как по улице Генерала Гудовича едет мотоциклист с пассажиром без шлемов. Правоохранители попросили нарушителя остановиться, но тот проигнорировал их специальные сигналы.

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Подробности погони на мотоциклах

Мужчина отказался останавливаться. Более того, он даже увеличил скорость. В результате началось его преследование. На кадрах можно увидеть, как нарушитель убегает от мотопатрульных через частный сектор.

Мотоциклист съехал с дороги и попытался проехать по траве между двумя заборами. Однако впоследствии он остановился. Пассажир начал убегать пешком, а нарушитель полез на копа с кулаками. Сотрудник полиции предупредил преступника, что это нападение, но тот не слушал. В результате патрульные скрутили этого мужчину и надели ему наручники. Пассажиру тоже не удалось далеко убежать. После этого копы вызвали следственно-оперативную группу.

Преследование на мотоциклах в Одессе: видео



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