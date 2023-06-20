В Одесі патрульні побачили, як по вулиці Генерала Гудовича їде мотоцикліст з пасажиром без шоломів. Правоохоронці попросили цього порушника зупинитися, але той проігнорував їхні спеціальні сигнали.

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Подробиці погоні на мотоциклах

Чоловік відмовився зупинятися. Ба більше, він навіть збільшив швидкість. У результаті почалося його переслідування. На кадрах можна побачити, як порушник втікає від мотопатрульних через приватний сектор.

Мотоцикліст з'їхав з дороги та спробував проїхати по траві між двох парканів. Однак згодом він зупинився. Пасажир почав тікати пішки, а порушник поліз на копа з кулаками. Співробітник поліції попередив злочинця, що це є нападом, але той не слухав. У результаті патрульні скрутили цього чоловіка та вдягнули йому наручники. Пасажиру теж не вдалося далеко втекти. Після цього копи викликали слідчо-оперативну групу.

Переслідування на мотоциклах в Одесі: відео



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