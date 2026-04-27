Пограничник одним FPV-дроном ликвидировал 11 оккупантов
На Гуляйпольском направлении пограничник одним FPV-дроном смог ликвидировать 11 оккупантов. Также дрон сжег грузовик.
Об этом сообщили в ГПСУ.
Как пограничник одним дроном ликвидировал 11 оккупантов?
На Гуляйпольском направлении пилот "Феникса" обнаружил движение грузовика, полностью забитого личным составом противника.
Он долго не думал и направил FPV-дрон прямо в него. В результате – 11 ликвидированных оккупантов и сожженный грузовик.
Ночью под атаками была Россия и оккупированный Крым
СБУ успешно атаковала военные объекты в Крыму, в частности три военных корабля и истребитель МиГ-31.
25 апреля были поражены: большие десантные корабли "Ямал" и "Фильченков", корабль-разведчик "Иван Хурс", учебный центр Черноморского флота России "Лукомка", штаб радиотехнической разведки сил ПВО, РЛС МР-10М1 "Мис-М1", самолет МиГ-31 на аэродроме "Бельбек", технико-эксплуатационную часть аэродрома "Бельбек".
Неспокойная ночь была в Волгоградской области России. Там беспилотники попали в азотный комплекс "Аммиак-3". Поврежден трубопровод высокого давления. К тому же пострадали пять человек – у них химические ожоги.