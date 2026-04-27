Пограничник одним FPV-дроном ликвидировал 11 оккупантов

На Гуляйпольском направлении пограничник одним FPV-дроном смог ликвидировать 11 оккупантов. Также дрон сжег грузовик.

Об этом сообщили в ГПСУ.

Как пограничник одним дроном ликвидировал 11 оккупантов?

На Гуляйпольском направлении пилот "Феникса" обнаружил движение грузовика, полностью забитого личным составом противника.

Он долго не думал и направил FPV-дрон прямо в него. В результате – 11 ликвидированных оккупантов и сожженный грузовик.

Один FPV-дрон забрал с собой 11 оккупантов: смотрите видео

