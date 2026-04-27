Дивіться також Росіяни стикаються з дефіцитом ракет для протидії українським дронам, – Сирський
Як прикордонник одним дроном ліквідував 11 окупантів?
На Гуляйпільському напрямку пілот "Фенікса" виявив рух вантажівки, повністю забитої особовим складом противника.
Він довго не думав і спрямував FPV-дрон просто у неї. В результаті – 11 ліквідованих окупантів і спалена вантажівка.
Вночі під атаками була Росія і окупований Крим
СБУ успішно атакувала військові об'єкти в Криму, зокрема три військові кораблі та винищувач МіГ-31.
25 квітня було уражено: великі десантні кораблі "Ямал" та "Фільченков", корабель-розвідник "Іван Хурс", навчальний центр Чорноморського флоту Росії "Лукомка", штаб радіотехнічної розвідки сил ППО, РЛС МР-10М1 "Мис-М1", літак МіГ-31 на аеродромі "Бельбек", техніко-експлуатаційну частину аеродрому "Бельбек".
Неспокійна ніч була у Волгоградській області Росії. Там безпілотники поцілили в азотний комплекс "Аміак-3". Пошкоджено трубопровід високого тиску. До того ж постраждали п'ятеро людей – у них хімічні опіки.