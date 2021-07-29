В "Борисполе" пограничник посмеялся над россиянином, который давал ему взятку: видео
Источник:ДПСУ
Россиянин пытался пройти паспортный контроль в международном аэропорту "Борисполь", однако пограничник ему отказал. Тогда мужчина решил дать тысячу долларов за разрешение в пересечении границы.
По данным ГПСУ, двое граждан России призывного возраста прилетели в Киев рейсом из Стамбула. Убедить пограничников относительно цели поездки мужчины не смогли.
Смотрите также Фигуранта дела об убийстве пограничника поймали на контрабанде
Пограничникам россияне говорили, что прилетели, чтобы "отдохнуть и погулять".
Велком ту Юкрейн!
- 24-летний россиянин очень хотел попасть на территорию Украины, поэтому пытался договориться с пограничником за тысячу долларов.
- Офицер не растерялся и переспросил, за что нежеланный гость дал ему денег. Тот пояснил, что это взятка для решения вопроса.
- О том, что россиянина снимает камера видеонаблюдения, он не подумал.
- Пограничник предупредил мужчину о том, что его действия нарушают законы Украины, но тот не отступал.
- Тогда правоохранитель отметил, что мечта россиянина осуществится, а он пропустит его через границу. Со словами Welcome to Ukraine пограничник пояснил, что нашу страну мужчина посетит в сопровождении полицейских.
Злоумышленника задержали с поличным. Сейчас следователи решают вопрос об открытии уголовного дела о попытке предоставления неправомерной выгоды должностному лицу.
Если суд признает противоправные действия злоумышленника, ему грозит от 2 до 4 лет ограничения свободы или заключения на такой же срок.
Другому россиянину запретили въезд и он вылетел в Стамбул.
Смотрите видео попытки россиянина подкупить украинского пограничника: