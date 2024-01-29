Есть 5 – 7 секунд, – пограничник рассказал, как сбил "СУшку" со Стингера вблизи Авдеевки

Наши защитники делают все возможное и невозможное, чтобы уничтожать врага. Так, пограничник рассказал, как близ Авдеевки ему удалось со "Стингера" сбить российский "Су".

Пограничник по псевдо "Стоход" рассказал, что в начале полномасштабного вторжения он служил в Ровно. А в конце лета 2022 его отправили на обучение на ПЗРК. Позже он сумел произвести точный выстрел из "Стингера", сбив российский "Су".

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На выстрел есть считанные секунды

По словам пограничника, во время учений было интересно. Правда, в реальности все немного не так. "Стоход" заметил что "это хорошо, если есть 5 – 7 секунд, чтобы успеть и осуществить "накол" поймать цель и осуществить пуск". Собственно молниеносная реакция позволила ему приземлить русский "Су".

Собственно "Стоход" сбил самолет врага, когда выполнял боевое задание в районе Авдеевки.

Первую цель я упустил. "Работал" уже по второй. Сделал "накол", а когда из долины появился второй самолет, поймал его в прицел и произвел выстрел. Самолет удалялся и ракета вдогонку ему шла,

– рассказывает пограничник.

Он заметил что о сбитии воздушной цели он узнал позже.

Пограничник рассказал, как сбил российский "Су": смотрите видео

Что такое "Стингер" Это переносной зенитно-ракетный комплекс класса "земля – воздуха". У него инфракрасная головка самонаведения. Разработала его американская компания General Dynamics. Он предназначен для поражения вертолетов а также самолетов противника, которые летят низко на встречных и догонных курсах. Его приняли на вооружение в США в 1981 году. И находится "Стингер" на вооружении более чем в 29 странах мира.

Потери врага растут