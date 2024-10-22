За татуировку трезубца серьезно "перепадало": украинский пограничник вспомнил времена в плену

Еще в 2023 году защитника острова Змеиный Евгения Котляренко вернули из российского плена. Долгих 15 месяцев украинский пограничник пробыл в неволе.

Все это время мужчина скрывал татуировку трезубца на шее, из-за которой систематически страдал от лап российских оккупантов, пишет 24 Канал. Подробнее – читайте в рамках программы "Кордон.UA".

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Какими были времена в плену

Украинский пограничник Евгений Котляренко слышал слова, что, мол, "Украина о них забыла и обменивать их никто не собирается". Но несмотря на информационный вакуум, все военные ждали возвращения домой.

В колониях россиян изрядно раздражала татуировка Евгения. Говорит: от увиденного на его затылке трезубца, радовались словно дети. Правда, эта радость обычно заканчивалась физической болью.

Мне, конечно, перепадало, но я всяческими способами пытался его закрыть. Будучи с парнями, они подсмеивались, типа "где же твоя шея". Я уже так приучился ходить, чтобы воротник к макушке прирастал, чтобы шеи не было видно,

– подчеркнул защитник острова Змеиный.

"Были случаи, когда я на прогулке иду, а мне говорят: Тебе плохо? Нет. Может ты в туалет хочешь? Нет. Может что-то болит? Нет. А почему ты так ходишь? Спина болит. Хорошо, иди", – добавил он.

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Почти полтора года плена Евгений мечтал только об одном – снова обнять семью. Говорит, это – самая сильная мотивация.

Я знал, что меня дома ждет жена, дети. Я себя этим подбадривал. Постоянно думал о них,

– отметил Евгений Котляренко.