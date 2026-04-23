Об этом пишет ГПСУ.
Что известно об истории пограничника и художника-нелегала?
Михаил Бабунич в начале 2000-х служил на участке границы, где однажды к нему доставили необычного нарушителя.
Тогда гражданин Молдовы объяснял свое задержание тем, что был художником и хочет поехать в Париж рисовать картины под открытым небом. Мужчина имел мечту, но не имел документов и разрешений.
Согласно закону – суд. Но Сергей не сдавался. Его задерживали четыре раза – и каждый раз одна и та же легенда: художник, Париж, картины на улице,
– рассказали в ГПСУ.
Бабунич заметил, что из-за того, что Сергей рассказывал одно и то же, он его очень хорошо запомнил.
Через несколько месяцев после этого пограничника отправили в Париж охранять украинское дипломатическое учреждение.
Гуляя в один выходной по Монмартру, Михаил Иванович увидел среди уличных художников знакомое лицо.
Сергей сидел у мольберта и ждал заказчиков. Мужчина не узнал пограничника, поэтому сам предложил написать портрет. Украинец присел на стул и поздоровался с мужчиной.
"Сергей, ты что – думал, я тебя не найду?" – сказал он молдаванину.
Художник смутился и хотел как можно быстрее завершить встречу. Пограничник пообещал наведаться еще и ушел.
Но больше он Сергея на Монмартре не видел. А на память у него остался только портрет художника-нелегала.
