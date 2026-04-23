Про це пише ДПСУ.

Що відомо про історію прикордонника та художника-нелегала?

Михайло Бабунич на початку 2000-х служив на ділянці кордону, де одного дня до нього доправили незвичного порушника.

Тоді громадянин Молдови пояснював своє затримання тим, що був художником і хоче поїхати до Парижа малювати картини просто неба. Чоловік мав мрію, але не мав документів та дозволів.

Відповідно до закону – суд. Але Сергій не здавався. Його затримували чотири рази – і щоразу та сама легенда: художник, Париж, картини на вулиці,

– розповіли у ДПСУ.

Бабунич зауважив, що через те, що Сергій розповідав одне й те саме, він його дуже добре запам'ятав.

Через кілька місяців після цього прикордонника відправили до Парижа охороняти українську дипломатичну установу.

Гуляючи одного вихідного Монмартром, Михайло Іванович побачив серед вуличних художників знайоме обличчя.

Сергій сидів біля мольберта й чекав на замовників. Чоловік не впізнав прикордонника, тож сам запропонував написати портрет. Українець присів на стілець і привітався з чоловіком.

"Сергію, ти що – думав, я тебе не знайду?" – сказав він молдаванину.

Художник зніяковів і хотів якнайшвидше завершити зустріч. Прикордонник пообіцяв навідатися ще і пішов.

Але більше він Сергія на Монмартрі не бачив. А на згадку у нього залишився лише портрет художника-нелегала.

