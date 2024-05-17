ГБР задержало пограничника: он застрелил гражданского, который пытался незаконно пересечь границу
Источник:"Интерфакс-Украина"
Государственное бюро расследований задержало военнослужащего, который застрелил 39-летнего мужчину во время незаконной попытки пересечения границы.
39-летнего жителя Днепра застрелили нв украинско-румынской границе на Закарпатье. Стоит отметить, что гражданский не остановился по требованию пограничников, а наоборот – бросился бежать.
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Мужчина имел при себе туристическое снаряжение и загранпаспорт.
По предварительным данным, 15 мая около 19 часов военнослужащие пограничного отряда во время патрулирования заметили мужчину, который направлялся в сторону границы с Румынией,
– сообщили в пресс-службе ГБР.
В ГБР добавили, что военнослужащие пограничного отряда осуществили несколько предупредительных выстрелов из табельного оружия. Впоследствии они обнаружили тело мужчины с пулевым ранением головы.
Военнослужащего задержали
В пресс-службе сообщили, что военнослужащие пограничного наряда были допрошены.
Один из военнослужащих задержан, готовят сообщение о подозрении по статье "Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа",
– отметили в ведомстве.
Сейчас продолжаются следственные действия и устанавливаются все обстоятельства трагедии.
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