В то же время следователи в ходе досудебного расследования переквалифицировали дело. Отметим, что сейчас подозреваемый находится под стражей.

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Расследование завершено

Следователи ГБР установили, что 7 апреля сотрудник Управления государственной охраны, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения начал беспричинно приставать к пассажирам в вагоне фуникулера. Это касалось в том числе и несовершеннолетних.

Когда мужчина выходил из вагона, он подошел к подростку и силой толкнул его в окно. Парень упал, разбив окно головой. Несовершеннолетний получил смертельный порез шеи и скончался на месте.

Задержанный сразу был отстранен от выполнения своих обязанностей. Его командование оказало полное содействие в проведении неотложных следственных действий,

– сообщили в Госбюро расследований.

В ходе расследования следователям удалось установить, что лишение жизни несовершеннолетнего совершено из хулиганских побуждений. Правоохранители переквалифицировали подозрение часть 2 статьи 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка). Сотруднику УГО грозит пожизненное заключение.

Что известно о деле