Об этом сообщили в ГПСУ и Генеральной прокуратуре Украины. Было определено, что брат пограничника находился в Европе.

Что известно о пограничнике, который помогал мужчинам выехать из Украины?

Госпогранслужба помогла Государственному бюро расследований в разоблачении схемы переправки мужчин через государственную границу. Установлено, что человек, который занимал должность в ГПСУ и его двоюродный брат, который является гражданином России переправили за границу десятки мужчин призывного возраста. Потребность покинуть государство во всех случаях маскировали под командировку от международной организации. Чиновник и его брат таким образом получили от заказчиков более 1,5 миллиона долларов.

Мужчин, которые хотели за деньги выехать за границу, россиянин находил через интернет-мессенджеры и личные контакты.

Он предлагал незаконный выезд в ЕС через официальные пункты пропуска с поддельными документами. С каждого он брал по 20 тысяч долларов,

– рассказали в ГБР.

В Генеральной прокуратуре уточнили, что законность выезда подчеркивалась письмами якобы он Международной организации по миграции. Их и другие документы заказчиков регистрировались через электронную систему ГПСУ.

Дельцы сделали 81 фейковый документ за год для 76 мужчин, которые не вернулись в Украину. Одного из возможных организаторов схемы уже взяли под стражу.

Стоит отметить! Правоохранители только за январь 2026 года было сообщено о подозрении 26 лицам, причастным к организации 12 схем и содействие незаконной переправке военнообязанных. В общем организаторы за такие "услуги" получили 37 тысяч долларов и 850 тысяч гривен.

К разоблачению схемы присоединились пограничники. Они выяснили, что деньги за переправку всегда поступали на криптокошелек.

Чиновник ГПСУ подделывал письма о командировке от международной организации, посылал через сервис фэйковых электронных писем с подменой адреса отправителя и контролировал решение после поступления документов на почту ГПСУ,

– поделились в Службе.

Правоохранители провели обыски из-за открытого производства и обнаружили компьютеры, жесткие диски, телефоны и 20 тысяч гривен. Россиянина, который мог организовать службу, подали в международный розыск.

