Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Какие потери наносят врагу?

На Лиманском направлении операторы беспилотников ГПСУ нанесли потери российским войскам. В результате ударов были уничтожены вражеские дроны, артиллерийские системы, автомобильная и мототехника, а также личный состав противника.

Согласно обнародованной пограничниками информации, подразделения БПЛА продолжают выявлять и поражать цели оккупационных войск, ощутимо снижая их боевой потенциал на одном из фактически самых горячих участков фронта.

Работа пограничников на Лиманском направлении: смотрите видео

Как бойцы ослабляют возможности россиян?

Кстати, по состоянию на 18 июня 2026 года потери оккупационных войск составляют 1 388 050 человек личного состава. Только за последние сутки удалось уничтожить или ранить 1 370 россиян. Также бойцы уничтожили десятки единиц техники.

"Призраки" ГУР в течение последних месяцев уничтожили логистические артерии врага, в результате украинских атак у оккупантов заблокированы пути поставок боеприпасов и топлива. Противник также замедляет перемещение резервов.

Кстати, источники 24 Канала в НАТО сообщили, что Россия с начала полномасштабной войны в Украине потеряла более 1,4 миллиона военных. Несмотря на это, в Кремле не демонстрируют никаких признаков изменения своих стратегических целей.