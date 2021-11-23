Пограничники Беларуси защищают мигрантов во время атак на границу с Польшей
23 ноября 2021 , 09:35Читати новину українською
Источник:твитер Stanisław Żaryn
Польша заявила, что во время нападений на польской границе сотрудники белорусских служб защищают мигрантов. Действия сторон напоминают реализацию согласованной тактики.
Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарина заявил, что белорусские пограничники принимают участие в прикрытии мигрантов, пытающихся атаковать границу с Польшей.
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Обе группы совершают совместные действия, которые выглядят как реализация согласованной тактики нападения,
– подчеркнул пресс-секретарь.
Заявление Литвы
- В Службе охраны госграницы Литвы заявили, что режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко изменил тактику перекидывания мигрантов.
- На территорию Литвы заталкивают небольшие группки мигрантов, по 3 – 5 человек.
- Это существенно усложняет работу пограничников, так мигрантов так труднее задержать.
- В то же время, Любаев заверил, что всех нарушителей задерживают.
- В общей сложности литовская сторона с августа 2021 года не впустили примерно 7 250 нелегальных мигрантов из Беларуси.
- Похожая ситуация на границе Беларуси и Польши.