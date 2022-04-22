Пограничники ФСБ усиленно охраняют границу в Брянской и Курской областях России

Украина уже 58 сутки оказывает решительное сопротивление захватчикам. Оккупанты, похоже, и вправду опасаются, что украинские силы пойдут в наступление на территорию России.

В частности, подразделения пограничной службы ФСБ России продолжают усиленно охранять участки украино-российской границы на Северском направлении. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в сводке по состоянию на 18:00 22 апреля.

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ФСБ усиленно охраняет российско-украинскую границу

По данным Генштаба ВСУ, на Северском направлении подразделения пограничной службы ФСБ России продолжают осуществлять усиленную охрану.

Усиленно охраняют украинско-российскую границу в Брянской и Курской областях России,

– уточнили в Генштабе.

Вместе с тем, по информации украинских сил, противник продолжает осуществлять перегруппировку войск на Северском направлении.

Напомним, что в начале апреля в Белгородской области россияне начали рыть окопы. Это произошло после ряда взрывов на территории страны-агрессора.

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