Держит то, что дома ждут: как пограничники "Мести" сдерживают россиян в районе Сватово

На Сватовском направлении Луганщины украинские подразделения пытаются не подпустить врага к передовым рубежам. Пограничник бригады "Месть" Роман мог избежать мобилизации, потому что дома его ждут четверо детей, но он добровольно пошел в ТЦК.

Бойцы "Мести" отмечают, что когда враг наступает на родную землю – они не могли остаться в стороне, хотя также имеют семьи и детей. О жизни на позициях гранатометчиков Луганского пограничного отряда расскажет 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

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О жизни на позициях

Пограничных Роман прикрывает пехоту из американского гранатомета МК-19. У его побратима Александра – особая мотивация: за несколько десятков километров от фронта – дом пограничника.

Бойцы не жалуются на условия, в которых ведут бои. Для них главная задача – нанести наибольшие потери врагу.

Сейчас у россиян на этом направлении нет такого бездумного обстрела, как было на прошлых ротациях. Когда-то они просто насыпали, насыпали, а здесь уже бьют прицельно,

– рассказал Александр.

Оккупанты хорошо работают благодаря своей разведке, поэтому надо максимально маскироваться, ограничивать передвижение. Это поможет спасти не только свою жизнь, но и собратьев. Военные понимают, что прилететь может в любую минуту, поэтому надо быть особенно осторожным и всегда начеку.

"Надо вовремя упасть, вовремя зайти в укрытие. И все будет нормально", – добавил боец.

Самая большая мотивация – это семья

Все бойцы отмечают, что больше всего их мотивируют семьи, которые ждут их дома. Благодаря современным технологиям они могут видеть своих родных, общаться с детьми.

Здесь у нас все хорошо. Душ, интернет, сладости – без этого можно обойтись. Главное, кто тебя ждет дома – это держит. Меня дома ждет семья, жена, четверо детей. Самой старшей дочери 14 лет, самой маленькой – полтора,

– рассказал пограничник Луганского отряда Роман.

Он признается, что дети тяжело переносят разлуку, но как только выпадает возможность, он сразу звонит им по видеосвязи. Вспоминает, что когда последний раз уезжал из дома, дети плакали. Его побратим также подтверждает, что семья – это самая сильная мотивация, которая его поддерживает.

Конечно, были слезы. Но, что поделаешь, такая жизнь,

– добавил Роман.

Надо защищать свой дом

Пограничных Луганского отряда Александр отметил, что все украинцы должны понимать свой конституционный долг – защищать Украину. Поэтому каждый сознательный человек должен так делать и к этому даже не стоит призывать или дополнительно мотивировать.

Военный рассказал, что вся его семья пошла воевать, потому что поняла, как продвигается фронт. Их дом уже очень близко.

"Мотивация в том, что мне не хочется отдавать землю, которую получили мои деды и бабушки. Это моя земля и я ее никому не отдам. Когда ты работаешь на своей земле, то понимаешь даже, как она пахнет: как пахнет свежо обработанная земля, скошенная стерня, как пахнет солома, когда упала роса. Ты это понимаешь и никому не отдашь", – подчеркнул боец.