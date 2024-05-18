Бійці "Помсти" наголошують, що коли ворог наступає на рідну землю – вони не могли залишитися осторонь, хоч також мають сім'ї та дітей. Про життя на позиціях гранатометників Луганського прикордонного загону розповість 24 Канал у межах програми "Кордон.UA".

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Про життя на позиціях

Прикордонних Роман прикриває піхоту з американського гранатомета МК-19. У його побратима Олександра – особлива мотивація: за кілька десятків кілометрів від фронту – дім прикордонника.

Бійці не скаржаться на умови, в яких ведуть бої. Для них головне завдання – завдати якнайбільших втрат ворогу.

Зараз в росіян на цьому напрямку нема такого бездумного обстрілу, як було на минулих ротаціях. Колись вони просто насипали, насипали, а тут уже б'ють прицільно,

– розповів Олександр.

Окупанти добре працюють завдяки своїй розвідці, тому треба максимально маскуватися, обмежувати пересування. Це допоможе врятувати не тільки своє життя, але й побратимів. Військові розуміють, що прилетіти може у будь-яку хвилину, тому треба бути особливо обережним і завжди напоготові.

"Треба вчасно впасти, вчасно зайти в укриття. І все буде нормально", – додав боєць.

Найбільша мотивація – це сім'я

Всі бійці наголошують, що найбільше їх мотивують сім'ї, які чекають на них вдома. Завдяки сучасним технологіям вони можуть бачити своїх рідних, спілкуватися з дітьми.

Тут у нас все добре. Душ, інтернет, солодощі – без цього можна обійтись. Головне, хто тебе чекає вдома – це тримає. Мене вдома чекає сім'я, дружина, четверо дітей. Найстаршій доньці 14 років, найменшій – півтора,

– розповів прикордонник Луганського загону Роман.

Він зізнається, що діти важко переносять розлуку, але як тільки випадає нагода, він одразу телефонує їм по відеозв'язку. Пригадує, що коли крайній раз їхав з дому, діти плакали. Його побратим також підтверджує, що сім'я – це найсильніша мотивація, яка його підтримує.

Звичайно, були сльози. Але, що поробиш, таке життя,

– додав Роман.

Треба захищати свій дім

Прикордонних Луганського загону Олександр наголосив, що всі українці мають розуміти свій конституційний обов'язок – захищати Україну. Тому кожна свідома людина має так робити й до цього навіть не варто закликати чи додатково мотивувати.

Військовий розповів, що вся його сімя пішла воювати, бо зрозуміла, як просувається фронт. Їхній дім вже дуже близько.

"Мотивація в тому, що мені не хочеться віддавати землю, яку дістали мої діди та бабусі. Це моя земля і я її нікому не віддам. Коли ти працюєш на своїй землі, то розумієш навіть, як вона пахне: як пахне свіжо оброблена земля, скошена стерня, як пахне солома, коли впала роса. Ти це розумієш і нікому не віддаси", – наголосив боєць.