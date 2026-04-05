Пограничники "минуснули" редкую РЛС "Зоопарк" и три РСЗО врага: горячие кадры
- Украинские пограничники уничтожили редкую радиолокационную систему "Зоопарк" и три установки реактивных систем залпового огня врага на Гуляйпольском направлении.
- За одну ночь подразделение "Феникс" нанесло врагу потерь в технике на около 28 миллионов долларов США.
На Гуляйпольском направлении украинские пограничники уничтожили редкую радиолокационную систему оккупантов "Зоопарк". Также под удар попали три вражеские РСЗО.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.
Как отработали пограничники по технике врага возле Гуляйполя?
Потери в технике врагу на Гуляйпольском направлении нанесли асы пограничного подразделения "Феникс". Защитники набили вражеской техники на около 28 миллионов долларов США.
Только за ночь с 4 на 5 апреля на Запорожье пилоты "Феникса" обнаружили и поразили три установки реактивных систем залпового огня, среди которых два "Града" и один "Ураган", а также редкую радиолокационную систему "Зоопарк". Это несмотря на обычные будничные цели, которые мы уничтожаем круглосуточно,
– отметили военнослужащие подразделения "Феникс".
Защитники отметили, что РЛС "Зоопарк" – крайне редкая цель для Сил обороны. Всего за время полномасштабного вторжения было поражено до 15 единиц этой техники.
Как пилоты "Феникса" отработали по РЛС "Зоопарк" и РСЗО оккупантов / Видео ГПСУ
Какие еще потери в технике враг имел в последнее время?
Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадьяр") рассказал 4 апреля, что Украина атаковала пусковые базы "Шахедов" в Брянской и Курской областях. Также была уничтожена радиолокационная станция ЗРК С-400 в Феодосии.
Военные из Lasar's Group НГУ на Запорожском направлении уничтожили систему РЭБ "Палантин". Этот комплекс стоит около 20 миллионов долларов США и является довольно редким.
А в ночь на 2 апреля беспилотники СБС и ГУР уничтожили четыре дрона "Орион", самолет АН-72П и РЛС "Меч" в оккупированном Крыму. Атака на вражеские объекты в Крыму была осуществлена средствами middle strike FP-2 украинского производства.