На железнодорожных станциях Прикарпатья будут проверять туристов: с чем это связано
Пограничники усилят охрану границы в популярных туристических районах Черновицкой и Ивано-Франковской области. В частности, речь идет о железнодорожных станциях в Ворохте, Татарове и Вороненко.
Об этом рассказал пресс-офицер Черновицкого пограничного отряда Константин Лисник в комментарии "Медиа агентству АСС".
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Пограничники будут усиленно работать в туристических районах Буковины и Франковщины
По словам пресофицера, к таким действиям решили прибегнуть, потому что многие правонарушители маскируются под туристов.
Под намерением посетить Говерлу или другие туристические места – дальше пытаются незаконно пересечь границу. В частности, участок границы, за которую отвечают пограничники Черновицкого отряда в Ивано-Франковской области неподалеку имеет три железнодорожные станции – это Ворохта, Татаров и Вороненка, где раньше никогда людям не встречались пограничники",
– отмечает Лисник.
Он указал, что на эти станции сейчас прибывает немало пассажирских поездов из разных регионов Украины. Именно поэтому на участках усилят контроль.
Известно, что работники погранслужбы проверяют документы и транспорт граждан, основания пребывания человека в приграничных районах, а в случае отсутствия документов могут обратиться в соответствующие реестры.
"Наша основная цель – это выявить нарушителей границы. Для людей, которые не имеют проблем с законом, эта проверка продлится одну минуту", – подчеркнул Лисник.
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- Если речь идет о границе с Россией, то враг продолжает усиливать свои силы в направлении населенного пункта Липцы, в направлении населенного пункта Волчанск, где ведутся боевые действия.
- По словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, пока у врага недостаточно сил для достижения своей стратегической цели.
- Также он добавил, что обстрелы на Сумщине и Черниговщине продолжаются ежедневно, однако за последнее время их количество уменьшилось по сравнению с несколькими месяцами ранее.