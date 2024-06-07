На железнодорожных станциях Прикарпатья будут проверять туристов: с чем это связано

Пограничники усилят охрану границы в популярных туристических районах Черновицкой и Ивано-Франковской области. В частности, речь идет о железнодорожных станциях в Ворохте, Татарове и Вороненко.

Об этом рассказал пресс-офицер Черновицкого пограничного отряда Константин Лисник в комментарии "Медиа агентству АСС".

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Пограничники будут усиленно работать в туристических районах Буковины и Франковщины

По словам пресофицера, к таким действиям решили прибегнуть, потому что многие правонарушители маскируются под туристов.

Под намерением посетить Говерлу или другие туристические места – дальше пытаются незаконно пересечь границу. В частности, участок границы, за которую отвечают пограничники Черновицкого отряда в Ивано-Франковской области неподалеку имеет три железнодорожные станции – это Ворохта, Татаров и Вороненка, где раньше никогда людям не встречались пограничники",

– отмечает Лисник.

Он указал, что на эти станции сейчас прибывает немало пассажирских поездов из разных регионов Украины. Именно поэтому на участках усилят контроль.

Известно, что работники погранслужбы проверяют документы и транспорт граждан, основания пребывания человека в приграничных районах, а в случае отсутствия документов могут обратиться в соответствующие реестры.

"Наша основная цель – это выявить нарушителей границы. Для людей, которые не имеют проблем с законом, эта проверка продлится одну минуту", – подчеркнул Лисник.

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