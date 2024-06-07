Про це розповів пресофіцер Чернівецького прикордонного загону Костянтин Ліснік в коментарі "Медіа агентству АСС".
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Прикордонники посилено працюватимуть у туристичних районах Буковини та Франківщини
За словами пресофіцера, до таких дій вирішили вдатися, бо чимало правопорушників маскуються під туристів.
Під наміром відвідати Говерлу чи інші туристичні місця – далі намагаються незаконно перетнути кордон. Зокрема, ділянка кордону, за яку відповідають прикордонники Чернівецького загону в Івано-Франківській області неподалік має три залізничні станції – це Ворохта, Татарів і Вороненка, де раніше ніколи людям не зустрічалися прикордонники",
– зазначає Ліснік.
Він вказав, що на ці станції наразі прибуває чимало пасажирських потягів з різних регіонів України. Саме тому на ділянках посилять контроль.
Відомо, що працівники прикордонслужби перевіряють документи й транспорт громадян, підстави перебування людини у прикордонних районах, а у разі відсутності документів можуть звернутися до відповідних реєстрів.
"Наша основна мета – це виявити порушників кордону. Для людей, які не мають проблем з законом, ця перевірка триватиме одну хвилину", – підкреслив Ліснік.
У ДПСУ розповіли, де росіяни посилюють свою присутність: що відомо
- Якщо йдеться про кордон із Росією, то ворог продовжує посилювати свої сили у напрямку населеного пункту Липці, у напрямку населеного пункту Вовчанськ, де ведуться бойові дії.
- За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, наразі у ворога недостатньо сил для досягнення своєї стратегічної мети.
- Також він додав, що обстріли на Сумщині та Чернігівщині тривають щодня, однак за останній час їх кількість зменшилася порівняно з кількома місяцями раніше.