Хоронила голого мужчину в специальном месте: гражданка Чехии пыталась вывезти ухилянта

29 августа 2023, 14:22
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Источник:

Госпогранслужба

Гражданка Чехии пыталась незаконно вывезти своего любимого призывного возраста через границу. Для этого она поместила мужчину в скрытый отсек собственного автомобиля.

После разоблачения уклониста женщина спровоцировала конфликтную ситуацию – она бросалась от собственного автомобиля, эвакуированного с места происшествия. Касаетельно нее открыли уголовное производство.

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Детали конфликта на границе

Гражданка Чехии пыталась скрытно вывезти мужчину призывного возраста через пункт пропуска "Лужанка" на украинско-венгерской границе. 29-летняя женщина спрятала 28-летнего украинца в салоне БМВ. Она состояла с уклонистомя в гражданском браке.

Во время проверки автомобиля пограничники совместно с таможенниками обнаружили в нише для запасного колеса, в специально оборудованном тайнике обнаженного мужчину. После разоблачения пара не сдавалась и устроила конфликтную ситуацию. Правоохранители решили эвакуировать автомобиль из пункта пропуска. Гражданка Чехии же ложилась под колеса машины, а после вообще попыталась скрыться от полиции,

В отношении водителя открыли уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Максимальное наказание, угрожающее женщине – лишение свободы до пяти лет с конфискацией транспортного средства.

Задержание голого уклониста / Западное региональное управление Госпогранслужбы

Уклоненная полиция доставила в пункт временного содержания Мукачевского пограничного отряда. Меры по прекращению противоправной деятельности продолжаются.

Курьезные истории пограничников

  • Киевлянин призывного возраста пытался скрыться в Венгрии и по дороге похитил фотоловушку, которая его снимала. Именно с ее помощью пограничники обнаружили и задержали "горе-беглеца". Муж теперь будет отвечать и за попытку незаконно пересечь границу, так и за кражу средства фиксации.
  • Полячка пыталась перевезти парня-украинца через границу. Мужчину спрятали за передними сиденьями и бережно прикрыли одеялом – львовские таможенники быстро обнаружили мужчину.
  • Также пограничники задержали россиянина, который очень не хотел обратно домой, поэтому написал в своем паспорте "Слава Украине". Он сначала написал ручкой проукраинский лозунг, а затем даже навел его маркером. Мужчина заявил, что его не устраивает ситуация в России, поэтому он хотел остаться здесь.

Автор: Дмитро Усик