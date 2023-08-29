Хоронила голого мужчину в специальном месте: гражданка Чехии пыталась вывезти ухилянта
Источник:Госпогранслужба
Гражданка Чехии пыталась незаконно вывезти своего любимого призывного возраста через границу. Для этого она поместила мужчину в скрытый отсек собственного автомобиля.
После разоблачения уклониста женщина спровоцировала конфликтную ситуацию – она бросалась от собственного автомобиля, эвакуированного с места происшествия. Касаетельно нее открыли уголовное производство.
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Детали конфликта на границе
Гражданка Чехии пыталась скрытно вывезти мужчину призывного возраста через пункт пропуска "Лужанка" на украинско-венгерской границе. 29-летняя женщина спрятала 28-летнего украинца в салоне БМВ. Она состояла с уклонистомя в гражданском браке.
Во время проверки автомобиля пограничники совместно с таможенниками обнаружили в нише для запасного колеса, в специально оборудованном тайнике обнаженного мужчину. После разоблачения пара не сдавалась и устроила конфликтную ситуацию. Правоохранители решили эвакуировать автомобиль из пункта пропуска. Гражданка Чехии же ложилась под колеса машины, а после вообще попыталась скрыться от полиции,
В отношении водителя открыли уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Максимальное наказание, угрожающее женщине – лишение свободы до пяти лет с конфискацией транспортного средства.
Задержание голого уклониста / Западное региональное управление Госпогранслужбы
Уклоненная полиция доставила в пункт временного содержания Мукачевского пограничного отряда. Меры по прекращению противоправной деятельности продолжаются.
Курьезные истории пограничников
- Киевлянин призывного возраста пытался скрыться в Венгрии и по дороге похитил фотоловушку, которая его снимала. Именно с ее помощью пограничники обнаружили и задержали "горе-беглеца". Муж теперь будет отвечать и за попытку незаконно пересечь границу, так и за кражу средства фиксации.
- Полячка пыталась перевезти парня-украинца через границу. Мужчину спрятали за передними сиденьями и бережно прикрыли одеялом – львовские таможенники быстро обнаружили мужчину.
- Также пограничники задержали россиянина, который очень не хотел обратно домой, поэтому написал в своем паспорте "Слава Украине". Он сначала написал ручкой проукраинский лозунг, а затем даже навел его маркером. Мужчина заявил, что его не устраивает ситуация в России, поэтому он хотел остаться здесь.