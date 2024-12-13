Оккупантам пришлось бежать: пограничники отбили попытку захода ДРГ на Харьковщине

Российская диверсионно-разведывательная группа пыталась зайти на Харьковщину. Впрочем, наши пограничники дали отпор оккупантам.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя ГПСУ Андрея Демченко в эфире телемарафона.

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Пограничники отбили попытку захода ДРГ на Харьковщине

Андрей Демченко отметил, сейчас активность вражеских диверсантов не так высока, как раньше. Системных и периодических попыток мероприятий ДРГ украинские защитники не фиксируют.

В то же время угроза попыток захода российских диверсионно-разведывательных групп остается и в пределах Сумской области. Там больше всего фиксировалось таких случаев. Спикер подчеркнул, это – угроза также и для Черниговщины, и для Харьковщины.

Именно в этой области на днях пограничники отбили попытку захода ДРГ. По ней было нанесено поражение и враг отступил за линию государственной границы,

– отметил представитель Госпогранслужбы.

Обратите внимание! Андрей Демченко подчеркнул, что прорывов границы со стороны России ни на Сумщине, ни на других участках в последнее время не было.