Россияне пытались штурмовать Бахмут: пограничники их отбросили и нанесли потери
16 мая 2023, 20:28Читати новину українською
Источник:ГПСУ
Российские оккупанты в очередной раз пытались штурмовать город-крепость Бахмут. Сегодня враг атаковал малыми пехотными группами при поддержке артиллерии.
Пограничники отбили два вражеских штурма в Бахмуте и нанесли россиянам урон. Детальнее о ситуации вблизи Бахмута – читайте дальше.
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Противник атаковал малыми пехотными группами при поддержке артиллерии. Открыв огонь на поражение, бойцы ГПСУ отбросили захватчиков от линии боевого столкновения,
– говорится в сообщении.
В стрелковых боях украинские военные уничтожили 3 россиян и ранили еще 6 захватчиков.
Актуально о боях на Бахмутском направлении
- В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. В Генштабе сообщили, что за город продолжаются тяжелые бои.
- Также в сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ивановское.
- В Минобороны сообщили, что в последние дни Силы обороны деоккупировали около 20 километров на Севере и Юге пригорода.