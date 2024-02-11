Сорвали вражеский "триколор": пограничники отбили штурм оккупантов на Донецком направлении

Пограничники зашли за линию фронта. Так, они заметили и сорвали флаг страны-агрессора на Донецком направлении.

Оккупанты российским флагом обозначали якобы "их" территорию. О героических действиях украинских пограничников рассказали в ГПСУ.

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Сорвали вражеский "триколор"

Во время отражения штурмовых действий оккупантов пограничники обнаружили российский флаг "именуемый триколором". Захватчики повесили его, чтобы отметить, что это якобы их территория.

Наши бойцы, рискуя жизнью, достали вражескую тряпку с неустановленного для нее места и выбросили,

– отметили в ГПСУ.

Пограничники сорвали российский флаг на Донецком направлении: смотрите видео

Так, пограничники убрали с украинской земли оккупантскую символику, которой там не место.

Известно, что двух военнослужащих ГПСУ, которые отличились своим поступком, награждены военным командованием.

Давление россиян на Авдеевку: в чем причины

Ситуация на украинских фронтах остается достаточно тяжелой. Так, в районе Авдеевки и Марьинки продолжаются адские бои. Враг давит, чтобы продемонстрировать Владимиру Путину хоть какие-то "победы". Такое мнение 24 Каналу высказал майор ВСУ, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ Родион Кудряшов.

По мнению Кудряшова, никаких тактических значений на этом участке фронта для врага нет. Так же было в 2023 году во время наступления на Бахмут. Штурм Авдеевки – это повторение прошлогодней операции для того, чтобы россияне удовлетворили политические амбиции своего диктатора.

Майор отметил, что оккупанты "стерли Бахмут с лица земли, и сейчас пытаются сделать то же самое с Авдеевкой".

Таким образом российская власть будет иметь возможность перед "выборами" отчитаться Путину, что они якобы имеют достижения на территории независимой страны.