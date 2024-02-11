Окупанти російським прапором позначали нібито "їхню" територію. Про героїчні дії українських прикордонників розповіли в ДПСУ.

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Зірвали ворожий "триколор"

Під час відбиття штурмових дій окупантів прикордонники виявили російський прапор "імєнуємий триколором". Загарбники повісили його, аби помітити, що це нібито їхня територія.

Наші бійці, ризикуючи життям, дістали ворожу ганчірку з невстановленого для неї місця й викинули,

– зазначили в ДПСУ.

Прикордонники зірвали російський прапор на Донецькому напрямку: дивіться відео

Так, прикордонники прибрали з української землі окупантську символіку, якій там не місце.

Відомо, що двох військовослужбовців ДПСУ, котрі відзначились своїм вчинком, нагороджено військовим командуванням.

Тиск росіян на Авдіївку: в чому причини

Ситуація на українських фронтах залишається досить важкою. Так, в районі Авдіївки та Мар'їнки продовжуються пекельні бої. Ворог тисне, щоб продемонструвати Владіміру Путіну хоч якісь "перемоги". Таку думку 24 Каналу висловив майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади ЗСУ Родіон Кудряшов.

На думку Кудряшова, ніяких тактичних значень на цій ділянці фронту для ворога немає. Так само було у 2023 році під час наступу на Бахмут. Штурм Авдіївки – це повторення торішньої операції для того, щоб росіяни задовольнили політичні амбіції свого диктатора.

Майор наголосив, що окупанти "стерли Бахмут з лиця землі, і зараз намагаються зробити те саме з Авдіївкою".

Таким чином російська влада матиме можливість перед "виборами" відзвітувати Путіну, що вони нібито мають здобутки на території незалежної країни.