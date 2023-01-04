Отвоевали территорию и уничтожили врага: как пограничники совершили успешную операцию под Бахмутом
Самые ожесточенные бои ВСУ и врагов проходят на Бахмутском направлении. Наши бойцы там сумели выбить с поля боя несколько десятков россиян.
Также наши военные заняли вражеские позиции. Эту операцию провели пограничники вместе с военными Вооруженных Сил Украины.
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Какую операцию провели пограничники и ВСУ под Бахмутом
Российские захватчики продолжают наступать на Бахмут, Донецкая область. Так, враги под прикрытием артиллерии попытались захватить одну из передовых позиций наших защитников.
Однако украинские пограничники переждали вражеский артналет в укрытиях. А затем начали успешно работать по врагу. В частности, они:
- открыли огонь, когда пехота россиян начала приближаться;
- провалили попытку врага совершить штурм.
После того как наши военные нанесли потери россиянам, те принялись бежать.
Охранники границы с воинами ВСУ контратаковали и заняли позиции врага. В ходе боя 9 оккупантов уничтожены, еще ориентировочно 20 ранены,
– заявили в Госпогранслужбе.
По данным наших военных, украинские силы обороны продвинулись на 300 метров и закрепляются на новых позициях.
Что происходит в районе Бахмута
- Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что Бахмут остается эпицентром боевых действий. По его данным, погода и отпор ВСУ вынуждают врага действовать малыми группами без использования тяжелой техники.
- Однако тактика наших военных состоит в том, чтобы находить эти группы оккупантов и уничтожать их на дальних подступах.
- Более того, в американском Институте изучения войны заявили, что россияне могли переключиться с Бахмута на Соледар. Именно неудачи могли заставить врагов перекидывать силы на другой участок фронта.
- По словам аналитиков, взятие Бахмута имело скорее большое психологическое значение для России, поскольку подняло бы дух русских солдат после многочисленных поражений на фронте.