"Не из-за приказа, а чтобы уничтожить врага": история пограничников, мужественно защищавших родную землю

Каждый защитник Украины пишет невероятную историю подвига. Героические пограничники рассказали о том, как боролись с оккупантами и продолжают бить врага.

Пограничники одни из первых встретили российских оккупантов на украинской земле и дали им достойный отпор. Они продолжают героическую борьбу и делать все возможное, чтобы вернуться на все украинские границы, которые признал целый мир.

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Как пограничники защищали Украину от оккупантов

Пограничники показали и рассказали, как выбивали российских оккупантов из одного из населенных пунктов. Во время этого боя погибли 4 наших героя.

Мы шли туда не по приказу, а потому, что нужно было уничтожить врага. Во всех боях мы не показали ни капли ужаса. Каждый мотивирован защищать свою землю и защищать ее от врага,

– рассказали пограничники.

Видео боев пограничников с россиянами:

Война россии с Украиной: последние новости

российские оккупанты обстреляли гражданский автобус в Херсонской области. В сети показали фото циничного преступления противника против мирных людей.

Враг использует в войне против Украины запрещенные боеприпасы. Они не боятся ответственности за это преступление и даже стали признаваться в этом.

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