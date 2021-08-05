Стараемся не допустить войну внутри страны, – пограничник о работе аэропортов

В условиях войны с Россией украинские пограничники фактически оказались на первой линии обороны. В аэропортах в центре Украины, в них сегодня своя "линия разграничения".

Работникам аэропорта Борисполь приходится сталкиваться с неуравновешенными персонажами по несколько раз в месяц, а то и на неделю. Как правило причиной становится банальная невнимательность граждан.

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По словам пограничника Андрея, им постоянно угрожают. "Ну это же моя работа. Я не могу из-за угроз каких-то не делать работу, которая на меня возложена непосредственно государством", – делятся служащие.

Если наши собратья защищают нашу страну на востоке территории Украины, то мы стараемся, скажем, не допустить войну внутри страны,

– отметил он.

Как пояснил сотрудник аэропорта, всегда есть кто-то, кто превысил сроки пребывания, или кто-то у кого отсутствует въездная виза. Это может быть и лицо, которое летит с ребенком на отдых и забыл согласие второго родителя. Служащие их предупреждают, что это не тот случай, когда они смогут пройти или нарушить законодательство.

Впрочем корректные объяснения доходят не до всех. Некоторые граждане, особенно из ближайших стран, пытаются прорваться в Украину любой ценой. С начала 2021 года участились случаи дачи неправомерной выгоды персоналу. Последним ярким примером было задержание гражданина России, который предлагал старшему изменить решение об отказе пропуска за денежное вознаграждение в размере 1000 долларов.

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Двух россиян не пустили в Украину

Двое россиян, которые летели рейсом Стамбул – Киев не смогли убедить пограничников в правдивости цели визита, из-за чего гражданам страны-агрессора отказали во въезде. Согласно решению СНБО, граждане России подпадают под категорию риска. С ними проводят меры контроля второй линии по подтверждению цели запланированного пребывания.

Поскольку их цель была туризм – достопримечательностей в Украине они не знали, не ориентировались, где будут находиться, что будут посещать. В таком случае пограничники приняли правовое решение об отказе туристам в пересечении государственной границы. Однако туристы решили не сдаваться и один из них предложил взятку пограничнику.

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С гражданами России, которые едут навестить родственников или могут сознательно объяснить цель визита – никаких проблем не возникает. Впрочем таких, в лучшем случае, только половина, остальные часто ведут себя высокомерно и враждебно. Были граждане, которые были настроены враждебно как к гражданам, так и к Украине, как стране в целом.

По словам руководительницы пресс-службы контрольно-пропускного пункта Киев Светланы Бурда, много людей, узнавая решение, что им отказано в пересечении украинской границы, начинают нецензурно ругаться, бросаться на пограничников. Неоднократно их приходится усмирять силой.