Працівникам аеропорту Бориспіль доводиться стикатися з неврівноваженими персонажами по кілька разів на місяць, а то й на тиждень. Як правило причиною стає банальна неуважність громадян.

Цікаво Зеленський доручив привести у бойову відповідність кордони України

За словами прикордонника Андрія, їм постійно погрожують. "Ну це ж моя робота. Я ж не можу через погрози якісь не робити роботу, яка на мене покладена безпосередньо державою", – діляться службовці.

Якщо наші побратими боронять нашу країну на сході території України, то ми стараємося, скажемо, не допустити війну в середині країни,

– зазначив він.

Як пояснив працівник аеропорту, завжди є хтось, хто перевищив терміни перебування, або хто, у когось відсутня в'їзна віза. Це може бути і особа, яка летить з дитиною на відпочинок і забула згоду другого з батьків. Службовці їх попереджають, що це не той випадок, коли вони зможуть пройти або порушити законодавство.

Утім коректні пояснення доходять не до всіх. Деякі громадяни, особливо з найближчих країн, намагаються прорватись в Україну за будь-яку ціну. З початку 2021 року почастішали випадки дачі неправомірної вигоди персоналу. Останнім яскравим прикладом було затримання громадянина Росії, який пропонував старшому змінити рішення про відмову пропуску за грошову винагороду в розмірі 1 тисячі доларів.

Українські прикордонники розповіли про свою роботу: дивіться відео

Двох росіян не впустили в Україну

Двоє росіян, які летіли рейсом Стамбул – Київ не змогли переконати прикордонників в правдивості мети візиту, через що громадянам країни-агресора відмовили у в'їзді. Відповідно до рішення РНБО, громадяни Росії підпадають під категорію ризику. З ними проводять заходи контролю другої лінії щодо підтвердження мети запланованого перебування.

Оскільки їхня мета була туризм – визначних місць в Україні вони не знали, не орієнтувались, де перебуватимуть, що будуть відвідувати. У такому випадку прикордонники ухвалили правове рішення про відмову туристам в перетинанні державного кордону. Однак туристи вирішили не здаватися і один з них запропонував хабар прикордоннику.

До теми У "Борисполі" прикордонник поглузував з росіянина, який давав йому хабар: відео

З громадянами Росії, які їдуть відвідати родичів або ж можуть притомно пояснити мету візиту – ніяких проблем не виникає. Утім таких, в кращому випадку, лише половина, решта часто поводять себе зверхньо і вороже. Були громадяни, які були налаштовані вороже там до громадян, України, як країни в цілому.

За словами керівниці пресслужби контрольно-пропускного пункту Київ Світлани Бурда, багато людей, дізнаючи рішення, що їм відмовлено в перетині українського кордону, починають нецензурно лаятися, кидатися на прикордонників. Неодноразово їх доводиться втихомирювати силоміць.