Пограничники рассказали, сколько людей пересекли украинскую границу за 30 лет независимости
Источник:ГПСУ
В Госпогранслужбе подсчитали, что с 1991 года через государственную границу Украины пропустили более 2 миллиардов человек. Кроме того, государственную границу пересекли более 450 миллионов транспортных средств.
В ГПСУ отметили, что одной из ключевых функций пограничников с первых дней на страже границ страны стал надлежащий пограничный контроль.
Читайте также Как Украина будет праздновать День Независимости: Зеленский объявил план мероприятий
Сколько людей пересекли украинскую границу с 1991 года
За годы независимости в установленном порядке через государственную границу пропустили
- более 2 миллиардов 158 миллионов людей;
- более 452 миллиона транспортных средств.
В то же время пограничный контроль позволил существенно снизить показатели незаконной миграции. Ведь за 30 лет украинские пограничники отказали в пропуске через границу более 792 тысячам человек.
В Госпогранслужбе также отметили, что вместе с работой имеющихся контрольно-пропускных пунктов на западной и южной границе ведомство расстраивало систему пограничного контроля на востоке и на севере страны.
Празднование Дня Независимости: что известно
- В этом году Украина отмечает 30-й День Независимости. Праздничные мероприятия по этому случаю пройдут с 22 по 24 августа.
- В течение 3 дней по всей стране пройдут более 150 событий. Их будет объединять слоган "Ты у меня единая", который символизирует видение независимости Украины как мечты, которой стремились достичь много поколений украинцев.