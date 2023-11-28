Пограничники подняли украинский флаг в пункте пропуска "Бударки" на границе с Россией

Пограничники из бригады Гвардии наступления "Стальная граница" подняли украинский флаг на пункте пропуска. Он расположен на границе с Россией, а называется "Бударки". В ГПСУ также выложили видео.

На ролике можно увидеть, как боец "Стальной границы" поднимается на вышку с флагом Украины. Через какие-то несколько десятков секунд флаг нашего государства уже развевался на границе с Россией.

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Флаг подняли в Харьковской области

Пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница", несмотря на постоянные обстрелы, зашли на территорию автомобильного пункта пропуска "Бударки" на Харьковщине и подняли сине-желтый флаг на самую высокую в окрестностях башню,

– говорят в ГПСУ.

Пограничники подняли флаг Украины на пункте пропуска "Бударки": смотрите видео

Бойцы "Стальной границы" штурмовали на Сватовском направлении

Несколькими днями раньше мы рассказывали вам о другой работе бойцов "Стальной границы". Они показали в сети, как штурмовали позиции оккупантов на Сватовском направлении.

В ГПСУ выложили в сеть кадры, на которых можно увидеть, как наши военные штурмуют позиции российских захватчиков. В результате успешных действий наших защитников им удалось не только продвинуться в глубину обороны, но и занять передовые позиции врага на Сватовском направлении.

Примечательно, что в вечерней сводке Генштаба от 24 ноября рассказывали о Сватовском направлении. В нем отметили, что там наблюдается неудовлетворительное тыловое обеспечение подразделений оккупантов.

подразделений оккупантов. Так, военнослужащие одного из российских подразделений сообщили о плохом обеспечении зимней одеждой. Это же касается продовольствия, воды и прочего.

Этот пункт пропуска находится непосредственно на государственной границе. И он не работает с 24 февраля 2022 года, когда в Украине Россия совершила полномасштабное вторжение.

Напоследок напоминаем оСейчас, как никогда, очень важно сплотиться и помогать закрывать важные сборы. Если вы видите, что кто-то из ваших друзей или знакомых открыл банку – не поленитесь бросить туда несколько гривен. Помните, что маленьких донатов не бывает.