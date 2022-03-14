Пограничники задержали 11 уклонистов, хотели через Днестр попасть в Молдову
14 марта 2022 , 03:54Читати новину українською
Источник:Государственная пограничная служба
Украинская пограничная служба остановила на границе с Молдовой 11 мужчин-уклонистов. Те придумали, как бы могли оказаться в Молдове через реку Днестр.
Речь идет о пограничниках Могилев-Подольского в Винницкой области. Нарушители же съехались из разных регионов государства.
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Планировали добраться до Молдовы вне пунктов пропуска через Днестр. Всех нарушителей задержали в административном порядке,
– пояснили пограничники.
На уклонистов открыли дело о попытке или незаконном пересечении государственной границы Украины. Их передадут полиции для дальнейших правовых решений.
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