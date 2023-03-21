Пограничники задержали настоятеля храма, в подвале которого удерживали волонтеров

Пограничники задержали настоятеля храма, поддерживавшего русских окупантов. В подвале его церкви удерживали волонтеров.

Помогавшего врагу священника пограничники задержали на въезде в Киев. Коллаборанта передали сотрудникам Нацполиции для принятия по нему правового решения.

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Пограничники задержали священника, помогавшего оккупантам

Во время проверки личности пограничники установили, что священник во время оккупации одного из поселков Киевской области сотрудничал с российской армией. Он кормил захватчиков и предоставлял им информацию об украинцах.

Из свидетельств одного из удерживаемых оккупантами украинца, в подвале церкви пророссийского настоятеля удерживали волонтеров. В открытых источниках также есть интервью этого священника, где он говорит, что война в Украине – это наказание за грехи, а россиян на наших землях давно ждали.

Пограничники задержали священника-коллаборанта: видео

Иерарх УПЦ МП судится с Зеленским

Митрополит Лука, еще в 2018 году попавший в базу "Миротворца", просит суд признать противоправным и отменить Указ президента от 11 декабря 2022 года №863, согласно которому в его отношении ввели 14 видов персональных санкций 5 лет. В частности, говорится о:

временном лишении права пользоваться и распоряжаться активами;

прекращении культурных обменов, научного сотрудничества с иностранными государствами;

аннулировании официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений;

лишении государственных наград Украины, других форм награждения.

По информации НАПК, основаниями для наложения санкций стало то, что митрополит Лука поддерживает действия и политику России, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также ее стабильности и безопасности.