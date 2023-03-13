Пограничники показали "вагнеровца", которого взяли в плен у Бахмута

Вблизи Бахмута украинские пограничники отбили штурм окупантов и захватили в плен "вагнеровца". Он "раскаялся" и заверил, что никого не убивал.

Обнародовала видеозапись Государственная пограничная служба Украины. Правда, там не уточнили, когда взяли в плен "вагнеровца".

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На Бахмутском направлении пограничники отразили штурм и захватили в плен вагнеровца. Штурмовики пытались атаковать наблюдательный пост пограничников. Наши бойцы открыли ответный огонь и заставили захватчиков отступить,

– сообщили в ГНСУ.

Отмечают, что "рассчитались" они одним убитым и одним живым оккупантом, захваченным в плен. Им оказался вагнеровец.

Тот рассказал, что пошел воевать за денежное вознаграждение и пока никого не убивал.

У ГНСУ риторически спросили, "стоит ли верить оккупанту".

Откровение пленного "вагнеровца": видео

Госпогранслужба не уточнила, когда именно произошел штурм россиян и плен одного из захватчиков.

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Штурмы Бахмута

6 марта ГНСУ сообщала, что за несколько дней до этого была отбита атака на опорный пункт защитников Украины на бахмутском направлении, штурмовиков "Вагнера" остановили в ближнем бою, а впоследствии пограничники-минометчики уничтожили по меньшей мере 7 беглецов.

11 марта в промышленной зоне Бахмута группа наземной разведки украинских пограничников пошла в наступление и ликвидировала "вагнеровцев".

В Defense Express считают, что за время полномасштабного вторжения России в Украину у Бахмута были убиты или ранены по меньшей мере 50 тысяч российских военных. Также оккупанты потеряли там минимум 200 танков.