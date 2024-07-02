Смертельный путь для россиян: как пограничники защищают берега разрушенной Каховской ГЭС

"Море из трав и кустов" вместо "моря из пресной воды" – так теперь выглядит обмелевшее Каховское водохранилище, на берегу которого расположена оккупированная россиянами Запорожская атомная станция.

Более года назад, 6 июня 2023 года, враг совершил одно из крупнейших военных преступлений современности – взорвал плотину Каховской ГЭС. Сейчас здесь суша, где постоянно ведется позиционная война. Украинские пограничники, которые держат оборону на этом участке, говорят: боевые действия в районе водохранилища не прекращаются ни на минуту. Подробнее об этом рассказывает 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

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Какая задача стоит перед пограничниками

Защищать берега обмелевшего Каховского водохранилища на участке, расположенном прямо напротив крупнейшей в Европе атомной станции – такая сейчас боевая задача у бойцов Бердянского пограничного отряда.

Сама же Запорожская АЭС под оккупацией россиян буквально с первых дней их полномасштабного вторжения, но хозяйничают они там крайне безответственно, регулярно устраивая провокации и пугая мир техногенной ядерной катастрофой.

Только говоришь о Запорожской АЭС, то, что она в руках врага, то какой-то страх у людей есть, они боятся, потому что Чернобыль свое черное дело сделал,

– сказал пограничник с позывным "Фартовый".

Запорожская АЭС расположена в 10 километрах от позиций украинских пограничников. Их задача – удерживать участок, не дать врагу форсировать Днепр.

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Каховскую ГЭС оккупанты захватили 4 марта 2022 года, но год назад, 6 июня 2023 года, они ее взорвали – сделали это, ведь россияне были напуганы возможностью украинского контрнаступления и возможностью потерять контроль над Запорожской АЭС.

Как раз в этот период мы сюда... Я видел как старый Днепр вытекает, наверное я бы это сравнил со старостью – так и река, она была хорошая, полноводная,

– отметил Фартовый.

Пограничник Олег Кустинский рассказал, что на Каховское водохранилище с семи лет ездил на рыбалку. У него сложилось такое впечатление, что было море, а остался только ручеек.

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С какими проблемами столкнулись украинские военные и враг

От того, что Днепр теперь обмелел, защищать правый берег от россиян стало одновременно и проще, и сложнее.

Сложнее, ведь теперь вместо относительно легко контролируемой водной поверхности перед глазами украинских защитников – также море, но уже из зарослей камыша, где врагу достаточно легко можно прятаться.

В то же время проще защищать, потому что форсировать обмелевшее Каховское водохранилище станет для врага теперь просто самоубийственной миссией.

После того, как они взорвали Каховское водохранилище – то вода пошла. И возникли у них проблемы – кроме того, что им надо будет форсировать Днепр, еще километров 8 придется идти по грязи. Что нереально,

– отметил Олег Кустинский.

Поэтому на этом участке фронта, прямо напротив ЗАЭС, противники, разделены обезвоженным Каховским водохранилищем, ведут теперь дистанционную войну. Она не такая интенсивная, как в случае непосредственных контактных стрелковых боев, но она от того только мощнее.

В частности, путем крупных калибров, которые использует враг для обстрелов из оккупированного Энергодара. А еще, эта дистанционная война более высокоточная – благодаря дронам, что их массово использует враг в нашем небе.

"Прежде всего это артиллерия и FPV-дроны летают каждый день, на анализаторе их "Ланцет" летает сутки. Утром был обстрел, дорогу позади нас они обстреляли, 500 метров и 11 снарядов выпустили", – заметил Олег Кустинский.

Но и под постоянными обстрелами вражеской артиллерии, и под постоянными прилетами вражеских дронов пограничники должны наблюдать за Запорожской АЭС, чтобы видеть там возможную концентрацию вражеских сил – и для этого у них есть все необходимые технические средства, чтобы это наблюдение было эффективным.

От Атомной, Энергодар, Каменка-Днепровская, У нас пункт наблюдения. Две трубы, бассейн охладитель, сейчас идут энергоблоки – от шестого до первого,

– подчеркнул пограничник "Мажор".

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О восстановлении Каховской ГЭС

Стоит ли будет в будущем восстанавливать Каховскую ГЭС – об этом сейчас горячо спорят экологи, а вот энергетики категоричны – надо. Ведь только эта ГЭС за год генерировала около 1,5 миллиона киловатт-часов электричества, которого теперь так вот не хватает украинской энергосистеме.

Более того – Каховское водохранилище было не только частью транспортной системы судоходства по Днепру, но – что не менее важно – было оно частью системы охлаждения Запорожской Атомной. Она сейчас заглушена, но после нашей победы должна заработать снова нам на полную мощность.

Вопрос – есть ли смысл отстраивать. Потому что это СССР принимал решение, а людей не спрашивали, их насильно отселяли. Здесь есть тоже наше историческое наследие, была экологическая система. Она перестроилась, сейчас снова будет восстанавливаться. Пусть экологи решают – надо нам это или нет,

– констатировал пограничник Олег Кустинский.

Впрочем, эта масштабная мирная работа по восстановлению Каховского водохранилища и гидроэлектростанции станет нам вызовом только после нашей Победы. А чтобы приступить к этой мирной работе, сейчас нам надо выполнить боевую работу – изгнать врага с нашей земли.