Понад рік тому, 6 червня 2023 року, ворог вчинив один з найбільших воєнних злочинів сучасності – підірвав греблю Каховської ГЕС. Нині тут суходіл, де постійно ведеться позиційна війна. Українські прикордонники, які тримають оборону на цій ділянці, кажуть: бойові дії в районі водосховища не припиняються ані на мить. Детальніше про це розповідає 24 Канал у межах програми "Кордон.UA".

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Яке завдання мають прикордонники

Боронити береги обмілілого Каховського водосховища на ділянці, що розташована просто навпроти найбільшої в Європі атомної станції – таке нині бойове завдання в бійців Бердянського прикордонного загону.

Сама ж Запорізька АЕС під окупацією росіян буквально від перших днів їхнього повномасштабного вторгнення, але ж хазяйнують вони там вкрай безвідповідально, регулярно влаштовуючи провокації і лякаючи світ техногенною ядерною катастрофою.

Щойно кажеш про Запорізьку АЕС, те, що вона в руках ворога, то якийсь страх в людей є, вони бояться, бо Чорнобиль своє чорне діло зробив,

– сказав прикордонник на позивний "Фартовий".

Запорізька АЕС розташована за 10 кілометрів від позицій українських прикордонників. Їхнє завдання – утримувати ділянку, не дати ворогу форсувати Дніпро.

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Спогади воїнів про красу Каховської ГЕС

Каховську ГЕС окупанти захопили 4 березня 2022 року, але рік тому, 6 червня 2023 року, вони її підірвали – зробили це, адже росіяни були налякані можливістю українського контрнаступу й можливістю втратити контроль над Запорізькою АЕС.

Якраз в цей період ми сюди... Я бачив як старий Дніпро витікає, напевно я б це порівняв зі старістю – так і річка, вона була гарна, повноводна,

– зазначив Фартовий.

Прикордонник Олег Кустинський розповів, що на Каховське водосховище з семи років їздив на риболовлю. У нього склалося таке враження, що було море, а залишився лише струмочок.

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З якими проблеми зіткнулися українські військові та ворог

Від того, що Дніпро тепер обмілів, боронити правий берег від росіян стало водночас і простіше, і складніше.

Складніше, адже тепер замість відносно легко контрольованої водної поверхні перед очима українських оборонців – також море, але вже із зарослів очерету, де ворогу досить легко можна ховатися.

Водночас простіше боронити, бо форсувати обміліле Каховське водосховище стане для ворога тепер просто самовбивчою місією.

Після того, як вони підірвали Каховське водосховище – то вода пішла. І виникли в них проблеми – крім того, що їм треба буде форсувати Дніпро, ще кілометрів 8 доведеться йти по багнюці. Що нереально,

– наголосив Олег Кустинський.

Тож на цій ділянці фронту, просто напроти ЗАЕС, супротивники, розділені зневодненим Каховським водосховищем, ведуть тепер дистанційну війну. Вона не така інтенсивна, як у разі безпосередніх контактних стрілецьких боїв, але вона від того лише потужніша.

Зокрема, шляхом великих калібрів, які використовує ворог для обстрілів з окупованого Енергодара. А ще, ця дистанційна війна більш високоточна – завдяки дронам, що їх масово використовує ворог в нашому небі.

"Насамперед це артилерія та FPV-дрони літають кожен день, на аналізаторі їхній "Ланцет" літає добу. Зранку був обстріл, дорогу позаду нас вони обстріляли, 500 метрів і 11 снарядів випустили", – зауважив Олег Кустинський.

Але і під постійними обстрілами ворожої артилерії, і під постійними прильотами ворожих дронів прикордонники мають спостерігати за Запорізькою АЕС, щоб видивлятися там можливу концентрацію ворожих сил – і для цього в них є усі необхідні технічні засоби, щоби це спостереження було ефективним.

Від Атомної, Енергодар, Кам'янка-Дніпровська, У нас пункт спостереження. Дві труби, басейн охолоджувач, зараз ідуть енергоблоки – від шостого до першого,

– наголосив прикордонник "Мажор".

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Про відновлення Каховської ГЕС

Чи варто буде в майбутньому відновлювати Каховську ГЕС – про це зараз гаряче сперечаються екологи, а от енергетики категоричні – треба. Адже лише ця ГЕС за рік генерувала близько 1,5 мільйона кіловат-годин електрики, якої тепер так-от бракує українській енергосистемі.

Ба більше – Каховське водосховище було не тільки частиною транспортної системи судноплавства Дніпром, але – що не менш важливо – було воно частиною системи охолодження Запорізької Атомної. Вона нині заглушена, але ж після нашої перемоги має запрацювати знову нам на повну потужність.

Питання – чи є сенс відбудовувати. Бо це СРСР ухвалював рішення, а людей не питали, їх насильно відселяли. Тут є теж наша історична спадщина, була екологічна система. Вона перебудувалася, зараз знову буде відновлюватися. Хай екологи вирішують – треба нам це чи ні,

– констатував прикордонник Олег Кустинський.

Утім, ця масштабна мирна робота із відновлення Каховського водосховища та гідроелектростанції стане нам викликом лише після нашої Перемоги. А щоб стати до цієї мирної роботи, нині нам треба виконати бойову роботу – вигнати ворога з нашої землі.