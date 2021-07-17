Пограничников точно заберут, – в "Слуге народа" рассказали, как Монастырский хочет разделить МВД

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что новый глава МВД должен разделить министерство. Из состава МВД точно заберут Госпогранслужбу.

Об этом Арахамия рассказал в эфире одного из украинских телеканалов. По его словам, Денис Монастырский ему сказал, – хочет исчезнуть с информационного поля на месяц. За это время он планирует провести "аудит того, что есть" и рассказать о планах на пресс-конференции.

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Планируют сделать "нормальное распределение" МВД: что оно предусматривает

У нас как у правящей коалиции есть план институциональный относительно того, что такие большие Министерства надо разбивать на несколько инстанций – Нацгвардия должна быть разобщена с Нацполицией, и пограничная служба также,

– сказал Арахамия.

Он также заявил, что очень сложно управлять таким "монстрообразным министерством".

Давид Арахамия отметил – что касается отделения Госпогранслужбы, то уже есть соответствующий законопроект. Служба должна быть подчинена Кабмину как отдельный центральный орган исполнительной власти. Арсен Аваков, по словам Арахамия, был против такого разделения.

Поэтому Давид Арахамия объяснил, что одной из первичных задач министра – "сделать нормальное распределение".

Глава фракции "Слуг народа" также назвал такие запланированные изменения:

Госпогранслужбу в МВД "точно" заберут;

по миграционной службе - "вопрос открытый".

Что этому предшествовало