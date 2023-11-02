Очень напоминает мятеж Пригожина: что показали погромы в Дагестане
В конце октября на российские власти перестали контролировать ситуацию в Дагестане, где протестующие, разгоряченные антисемитскими лозунгами, пытались штурмовать аэропорт. Несмотря на то, что Кремль отделался лишь легким испугом, это в очередной раз показало шаткость его власти.
Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его мнению, Кремль спускает на тормоза невыгодный для себя инцидент, в котором он тоже виноват.
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Последствия беспорядков в Махачкале
Протестный потенциал, который имели участники погрома, мог бросить вызов российским властям. Однако, к счастью для нее, этот протест был направлен не против власти, а против мнимой угрозы, созданной медиа.
За участие в погромах Россия задерживает протестующих на 3 – 5 суток, как будто это обычное хулиганство. Хотя по российским меркам, действия погромщиков – это страшное преступление, массовое беспорядки и неповиновение правоохранителям,
– отметил Гудков.
Эта практика очень контрастирует с тем, что даже за малейшее сопротивление милиции можно получить 5-летний срок. Соответственно, Кремль применяет двойные стандарты в интерпретации своих же законов, пытаясь спустить ситуацию на тормоза.
Что означают очередные стихийные выступления в России
Во время погромов бездействовали все представители власти, которые даже не пытались остановить погромщиков. Ни один из них не вышел к народу для того, чтобы провести переговоры, потому что боялся за свою жизнь.
"Россия пыталась использовать антисемитизм как объединяющую силу, пытаясь поиграть на ресентименте своих граждан. Однако Кремль потерял контроль, и оказалось, что разрушительный потенциал простонародья является огромным", – убежден российский политик.
Геннадий Гудков о погромах в Махачкале: смотрите видео
Погром в Махачкале вызывает ассоциации с мятежом Пригожин своей стихийностью и никем не контролируемой агрессией. Неспособность властей быстро остановить протесты поставила ее в унизительное положение, показав, что они не способны контролировать деструктивные для себя процессы.
Что происходит в России сейчас
- Нестабильной ситуацией на Кавказе пытается воспользоваться Рамзан Кадыров. Чтобы выслужиться перед Путиным и прикинуться жестким руководителем, он саморекламно "отдал приказ" стрелять на поражение в случае беспорядков.
- Исходя из этих же процессов, Кадыров пытается усилить свои военные мощности. Кремль не контролирует ситуацию, и в силовой борьбе в Москве чеченский ставленник сможет полагаться только на самого себя.
- В то же время, несмотря на существенные внутренние проблемы, Россия пытается в очередной раз разыграть карту ядерного оружия, отменив ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Незадолго до этого СМИ и ГУР сообщали, что агрессор готовится опробовать свои ракеты в Сибири.