Погромы и мародерство: кадры из охваченной беспорядками Алматы
Источник:24 канал
В Казахстане акции протеста переросли в масштабные беспорядки. В эпицентре событий – Алматы начали антитеррористическую операцию. Тем временем в городе происходят погромы и мародерство.
Кадры с разбитыми магазинами публикуют в соцсетях. На видео видно, как из торговых центров выносят товары.
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Полиция уверяет, что мародерство на квартиры не распространилось
Как сообщает ТАСС, в департаменте местной полиции уверяют, что работают в штатном режиме. Информацию о случаях мародерства в квартирах и частных домах правоохранители опровергли.
На одном из видео, которое обнародовал телеканал "Дождь", видно, что для того, чтобы добраться в магазин, мародеры даже используют спецтехнику.
Смотрите видео из Алматы:
Мародеры выносят из торговых центров преимущественно технику: на кадрах видно, что многие люди выбегают с плазмами. Для того, чтобы попасть в магазины, ломают двери и окна.
Мародерство в Алмате: шокирующие кадры
В акимате нашли сейф с крупной суммой денег
Здание акимата, которое демонстранты захватили еще днем, продолжает гореть. В соцсетях обнародовали видео, на котором один из участников беспорядков рассказывает, что в здании нашли сейф. В нем было несколько миллионов тенге. Демонстранты делились деньгами между собой, каждому доставалось по 2 – 3 тысячи.
В акимате нашли сейф с деньгами: видео
Мародеры добрались и до отделений банков
Не обошли стороной мародеры и отделения банков. В частности, пострадал банк Kaspi.kz. Группа молодых людей просто крушила помещение, пытаясь войти внутрь.
Мародеры крушат отделение банка:Обратите внимание! Кадры из Алматы порой шокируют, ведь участие в мародерских набегах принимают и женщины. Более того, люди крушат и грабят не только магазины с дорогой техникой, но и с одеждой.
Больше деталей о погромах в Алматы:
- Как сообщает Tengrin.news, в городе разбиты банкоматы и продуктовые автоматы.
- Разграблены три супермаркета местной сети.
- По предварительной информации, мародеры также подожгли помещения телеканалов "Казахстан", "Мир", "НТК".
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Последние новости о протестах в Казахстане:
- По всей территории страны объявили режим чрезвычайной ситуации.
- Президент Токаев обратился к странам ОДКБ за помощью. По словам премьера Армении Никола Пашиняна, войска ОДКБ войдут в Казахстан.
- В Алматы начали антитеррористическую операцию. Уже был освобожден аэропорт.
- Предварительной причиной протестов было увеличение цены на газ, однако, когда стоимость топлива снизили, акции не остановили.