Отец погиб на фронте, а сын защищал Киев: новые подробности о братьях, похищенных в Киевской области

Стали известны новые подробности о братьях Максиме и Романе Мосейчуках, которых в конце июня похитили в Киевской области. Их отец погиб на фронте, а один из братьев более двух лет служил в Национальной гвардии и участвовал в обороне Киева.

Об этом hromadske рассказал брат погибших братьев Сергей Мосейчук.

Что известно о братьях, похищенных в Киевской области?

В резонансном деле о похищении братьев Максима и Романа Мосейчуков в Киевской области стали известны подробности об их личной истории. Как рассказал hromadske их брат Сергей Мосейчук, семья потеряла отца на войне, а Максим более 2,5 лет служил в Национальной гвардии Украины.

По словам родных, Максим с первых дней полномасштабного вторжения защищал Украину. Он участвовал в обороне Киева, воевал под Броварами, был гранатометчиком и штурмовиком. Крестный отец Максима Василий Дмитриенко утверждает, что военный подбил два российских танка. После гибели отца Максим еще год продолжал службу, а впоследствии был списан по семейным обстоятельствам.

Отец братьев, Сергей Мосейчук-старший, служил в 28-м стрелковом батальоне и погиб 20 июля 2023 года, когда его автомобиль подорвался на мине. В конце 2023 года была зарегистрирована петиция о присвоении ему звания Героя Украины посмертно. По состоянию на 11 июля она набрала почти 26 тысяч подписей и находится на рассмотрении.

Напомним, в ночь на 28 июня семеро людей ворвались во двор братьев в селе Калиновка Белоцерковского района и увезли их в неизвестном направлении. По данным источников "Украинской правды" и ZN.UA, следствие рассматривает версию, что мужчин похитили, вывезли в Полтавскую область и убили. По информации источников, мотивом могла стать месть после конфликта, в ходе которого якобы оскорбили жену командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова.

11 июля Военная служба правопорядка сообщила о раскрытии группы, подозреваемой в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух гражданских лиц. Подозрения предъявлены бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады и другим фигурантам дела. Известно, что Лучанов самовольно покинул место службы после того, как его подчиненных задержали по подозрению в похищении людей в Киевской области.

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что сотрудничают со следствием, а все причастные военнослужащие отстранены от исполнения служебных обязанностей. В настоящее время продолжается досудебное расследование, а правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.