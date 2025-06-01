Год готовились к преступлению: в центре Киева из авто обменника похитили 15 миллионов гривен

Мужчина с сообщниками похитили 15 миллионов гривен из машины, которая принадлежит пункту обмена валют. Злоумышленники готовились к событию почти год.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

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Что известно о похищении денег из авто обменника

В прокуратуре рассказали, что нарушители почти год готовились к совершению преступления, отслеживая процесс перевозки денег. Они знали значительные суммы денег определенное время находятся в багажном отделении автомобиля, что припаркована возле обмена валют.

Чтобы достать деньги из машины, члены группы заранее вырезали отверстие в багажнике, из которого вывели веревку для того, чтобы его открыть. Впоследствии они заблокировали дверь офиса на выход и похитили из багажника сумку с почти 15 млн гривен,

– объяснили в прокуратуре.

Подозреваемый был приговорен к 14 годам лишения свободы за умышленное убийство и в 2015 году освободился. Источники Украинской правды отметили, что в 2000-х годах мужчина служил участковым инспектором милиции.

Сейчас злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 9 миллионов гривен. Сообщники мужчины устанавливаются.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что студент в Киеве угрожал взорвать обмен валют, если ему не дадут деньги из кассы. После задержания юноша заявил, что это был "пранк".